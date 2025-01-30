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الخميس 30 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 10 سنوات لعاطلين في حيازة المواد المخدرة بعين شمس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين، بالسجن المشدد 10سنوات في حيازة المواد المخدرة وسلاح أبيض بمنطقة عين شمس.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات كيس بلاستيك اسود اللون بها كيلوا جرام من الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وكان قسم شرطة عين شمس ،تلقي معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتها   لمخدر الحشيش وزنت 2كيلو جرام، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، سلاح أبيض مطواه .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار غير مشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

10سنوات التحريات الحشيش المخدر السجن المشدد 10سنوات