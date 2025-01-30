ضبط 115 طن زيت طعام للتلاعب بالأوزان والبيانات بمصنع في الغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 115 طن زيت طعام للتلاعب في أوزان العبوات وتاريخ الصلاحية بمصنع خاص مشهور بإنتاج الزيوت بمدينة كفر الزيات، و10 آلاف و176 لتر سولار مدعم بدون تصريح من الجهات المعنية، داخل خزان بذات المصنع.

وتلقى المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا يتضمن تشكيل حملة تموينية لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين ومحاربة الغش بكافة انواعه حفاظا على المواطن، برئاسة أحمد أبو زيد مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية وعضويه محمد سالمان مدير الرقابة التجارية وعددا من المفتشين.

وأسفرت عن ضبط 115 طن زيت طعام ناقص الوزن بالمخالفة للبيانات المدونة على العبوة وتدوين تاريخ إنتاج مخالف للتاريخ الفعلي المدون على العبوات داخل مصنع زيوت مشهور بمدينة كفرالزيات، وتم التحفظ على 1150 كرتونة زيت معبأة منتج نهائي، وجاري سحب عينات لعرضها على المعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وكذا التحفظ على 10176 لتر سولار داخل خزان ذات المصنع بدون تصريح من الجهات المختصة مخالف بذلك القانون وذلك لتجميع تلك الكمية واستخدامها فى غير الغرض المخصص له، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة المختصة لتجرى شؤونها.

من جانبه شدد المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، على الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات الفرعية، بضروره تكثيف الحملات والتفتيش المستمر على الأسواق، وضبط المخالفات واتخاذ ما يلزم قانونا ضد المخالفين.