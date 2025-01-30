رياضة شمال سيناء تنظم ندوة عن التغيرات المناخية وتأثيرها علي المجتمع

نفذت مديرية الشباب والرياضة "إدارة البرلمان والتعليم المدني" ، ندوة عن التغيرات المناخية، بمركز شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء التي تتعرض لها مصر، مثل الموجات الحرارية، والسيول، والعواصف الترابية، التي تحدث في مصر في السنوات الأخيرة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

واكد "حسن عبدالوهاب" وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن المشروع يهدف إلى زيادة الوعي لدى المشاركين وصقل معلوماتهم حول التغيرات المناخية وأسبابها وخطورتها، وكيفية التعامل معها للحد من زيادتها، وتعد التغيرات المناخية واحدة من أهم القضايا العالمية المُلحة في وقتنا الحالي، مما وضعها في مكان الصدارة على أجندة كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية، وصار العمل المناخي واحداً من أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر، ومؤثر بشكل غير مباشر في باقي أهداف التنمية المستدامة.