جوانتانامو للمهاجرين.. ترامب يأمر ببناء معسكر يستوعب 30 ألف شخص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيأمر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ووزارة الأمن الداخلي بإعداد منشأة لاحتجاز المهاجرين في خليج جوانتانامو لاستيعاب ما يصل إلى 30 ألف مهاجر.

وتضم القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو في كوبا بالفعل منشأة للمهاجرين - منفصلة عن السجن الأمريكي شديد الحراسة للمشتبه بهم الأجانب في قضايا الإرهاب - والتي تم استخدامها في بعض الأحيان لعقود من الزمن، بما في ذلك لاحتجاز الهايتيين والكوبيين الذين يتم القبض عليهم في البحر.

وقال توم هومان، مسؤول الحدود في إدارة ترامب، في وقت لاحق من يوم الأربعاء، إن الإدارة سوف تعمل على توسيع المنشأة القائمة بالفعل، وأن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك سوف تديرها، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف ترامب في البيت الأبيض: "اليوم، أوقع أيضًا على أمر تنفيذي لتوجيه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي للبدء في إعداد منشأة المهاجرين التي تتسع لـ 30 ألف شخص في خليج جوانتانامو".

وقال إن المنشأة سوف تستخدم "لاحتجاز أسوأ المهاجرين غير الشرعيين المجرمين الذين يهددون الشعب الأمريكي بعضهم سيئون للغاية لدرجة أننا لا نثق حتى في الدول التي ستحتجزهم لأننا لا نريد عودتهم، لذا فإننا سنرسلهم إلى جوانتانامو وهذا من شأنه أن يضاعف قدرتنا على الاستيعاب على الفور، أليس كذلك؟ إنه لأمر صعب.

