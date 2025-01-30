وسام أبو علي يواصل التأهل في تدريبات الأهلي

يواصل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي تنفيذ البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة على هامش المران الجماعي اليوم الخميس من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وتأكد غياب وسام أبو علي عن مباراة مودرن سبورت بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية والتي غاب بسببها عن المباريات في الفترة المقبلة ويحتاج لمدة 3 أسابيع للعودة للمشاركة في المباريات .

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات الجماعية اليوم بملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت يوم الأحد المقبل بالجولة الحادية عشر الدوري بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة مودرن سبورت الأحد القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز