محافظ الجيزة: تعيين 4047 شابا بالقطاع الخاص من بينهم 207 من ذوي الهمم

استعرض محافظ الجيزة جهود مديرية العمل خلال الشهر في مجال المديرية بتعيين 4047 شابا بمنشآت القطاع الخاص خلال الشهر الماضي من بينهم 207 شباب من أبنائنا ذوي الهمم، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، ضمن جهود المحافظة لتوفير التفتيش والتشغيل ومنح التراخيص حيث قدمت فرص عمل جديدة للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ، أنه في مجال التفتيش العمالي فقد قامت مديرية العمل بالتفتيش على 130 منشأة يعمل بها عدد 12022 عاملا وأسفرت عن تحرير 181 محضرا مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق العمال وتهيئة المناخ الملائم.

كما قامت مديرية العمل بتنفيذ 12 ندوة خلال الشهر في مجال السلامة والصحة المهنية ومخاطر الحريق استفاد منها 450 عاملا.

وفي مجال التشغيل الخارجي تم مراجعة 829 عقد عمل للخارج وإجراء معاينة لعدد 5 شركات إلحاق العمال للخارج للتأكد من التراخيص واستيفاء كافة الاشتراطات، كما تم التفتيش على 52 منشأة في مجال السلامة والصحة والمهنية يعمل بها 11982 واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات.

وأشاد محافظ الجيزة بجهود مديرية العمل ودعمها للشباب والعمل للحد من مشكلة البطالة من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص من خلال مكاتب التشغيل أو في مجال التدريب المهني وعقد ندوات ثقافة العمل الحر أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات.