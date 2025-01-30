تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1097 شاحنة و90 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 627 شاحنة و66 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 470 شاحنة و24 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي الحرية، دليلة وسينا بينما تغادر السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهيAlcudia Express،Golden ID ، NEW SPIRIT وغادرت السفينتين دليلة والحرية، كما تم تداول 2300 طن بضائع و186 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتي، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2443 راكبا بموانيها.