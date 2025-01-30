بالصور..وصول متسابقي 33 دولة مشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

استقبلت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، خلال الساعات الماضية، المتسابقين القادمين من 33 دولة حول العالم عبر مطار القاهرة الدولي، حيث كان في استقبالهم أعضاء اللجنة من على سلم الطائرة.

وصول متسابقي 33 دولة مشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

وجرى تسهيل إجراءات دخولهم ونقلهم إلى محافظة بورسعيد عبر أسطول سيارات مصرية، مع توفير إقامة فاخرة لهم في فنادق خمس نجوم بالمحافظة.

أكد الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة، على أن انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المسابقة غدا الجمعة، بحضور وزراء الأوقاف والشباب والرياضة، ومفتي الجمهورية، وممثل شيخ الأزهر، ورؤساء اللجان الدينية بمجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح أن المسابقة، التي تحمل هذا العام اسم القارئ الراحل الشيخ محمد صديق المنشاوي، ستشهد مشاركة 40 متسابقًا من مختلف دول العالم، لافتا أن اختبارات المشاركين ستُجرى يومي السبت والأحد، ويُختتم الحدث بحفل توزيع الجوائز يوم الاثنين المقبل.

ومن جانبه، أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن المسابقة تعكس دور مصر الرائد في نشر وتعزيز الثقافة الإسلامية، مشيرًا إلى أن استضافة بورسعيد لهذا الحدث الدولي تعكس الصورة الحضارية لمصر وتدعم التواصل الثقافي بين الشعوب.

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