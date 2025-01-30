تأهل هانيا الحمامي وعلي فرج إلى نهائي بطولة "جي بي مورجان" للإسكواش

تأهل ثنائي وادي دجلة، علي فرج المصنف الأول عالميًا وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا، إلى النهائي من بطولة جي بي مورجان للإسكواش، ليواصلا أداءهما القوي في البطولة ويقتربا بشكل كبير من تحقيق بطولة جديدة في بداية عام 2025، تُضاف إلى سجل بطولات أندية وادي دجلة في الإسكواش.

وحقق علي فرج الفوز في نصف النهائي للبطولة، على اللاعب بول كولي المصنف الرابع عالميًا، بنتيجة 0-3 بواقع نقاط 11-8, 11-7, 11-7 في مباراة استغرقت (46) دقيقة.

كما فازت هانيا الحمامي في نصف النهائي للبطولة، عقب فوزها على المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًا، بنتيجة (1-3) بواقع نقاط 11-6, 11-4, 9-11, 11-9 في مباراة استغرقت (55) دقيقة.

ومن المقرر أن يواجه علي فرج منافسه دييجو إلياس المصنف 3 عالميًا، اليوم، 30 يناير، كما ستواجه هانيا الحمامي منافسه نوران جوهر المصنفة 1 عالميًا، اليوم، 30 يناير في مباراة النهائي لبطولة جي بي مورجان للإسكواش.

وتُقام بطولة جي بي مورجان للإسكواش 2025 في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة، خلال الفترة من 23 إلى 30 يناير الجاري، بمجموع جوائز 219 ألف دولار، وشارك في البطولة 5 لاعبين ولاعبات من وادى دجلة، وهم: علي فرج، يوسف إبراهيم، هانيا الحمامي، روان العربي، وعلي أبو العينين.