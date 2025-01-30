الصليب الأحمر يستعد لتسلم المحتجزين الإسرائيليين أربيل يهود وجادي موزيس

وصل الصليب الأحمر، اليوم الخميس، إلى خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسلم المحتجزين الإسرائيليين أربيل يهود وجادي موزيس، ضمن الدفعة الثالثة لصفقة التبادل، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

ورصدت اللقطات الحية التي بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، لحظة وصول المحتجزين الإسرائيليين أربيل يهود وجادي موزيس إلى خان يونس، وسط حراسة مشددة من عناصر المقاومة، تمهيدًا لتسليمهما إلى فرق الصليب الأحمر.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، تسلم المحتجزة آجام بيرجر من الصليب الأحمر، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال جيش الاحتلال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، إن وحدة نخبة تابعة للجيش وقوة الشاباك ترافق المحتجزة أثناء عودتها إلى إسرائيل، حيث ستخضع لتقييم طبي أولي.

وأشار جيش الاحتلال إلى استعداده لتسلم المزيد من المحتجزين لدى المقاومة، خلال الساعات المقبلة.