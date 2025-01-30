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الخميس 30 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عيد الشرطة الـ 73.. الأحوال المدنية: تجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين بالمجان

قطاع الأحوال المدنية
قطاع الأحوال المدنية
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قام قطاع الأحوال المدنية بمشاركة المواطنين هذه المناسبة من خلال توزيع عدد من الهدايا عليهم ، وإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين المتقدمين "بالمجان".

ويأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة وحرصاً من وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التى جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن.

   وقد لاقى ذلك إستحسان المواطنين وعبروا عن إمتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.

بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة وتجديد بطاقات الرقم القومى وزارة الداخلية