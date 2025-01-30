شعراء إسبان يشاركون في معرض القاهرة الدولي للكتاب لإثراء المشهد الثقافي

يشارك عدد من الشعراء الإسبان في فعاليات الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُقام خلال الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير تحت شعار "اقرأ.. في البدء كانت الكلمة"، بمركز مصر الدولي للمعارض.

ويقدم كل من يولاندا كاستانو وميغيل رودريغيز مونتافارو أمسية شعرية يوم الخميس 30 يناير في تمام الساعة 18:00، يليها ورشة عمل بعنوان "تقدير الشعر: التعددية اللغوية في إسبانيا" يوم الأحد 2 فبراير، بمقر معهد ثرفانتس بالقاهرة، حيث يقدمان تجربة شعرية متعددة اللغات تسلط الضوء على التنوع الأدبي الإسباني.

كما يشارك الشاعر فرانسيسكو سولير يوم السبت الموافق 1 فبراير في ندوة "تجارب ثقافية"، لمناقشة تحديات الشعر اليوم، فيما تتناول الكاتبة باتريسيا ألمارسيغي في ندوة "العالم في عيون إسبانية" يوم الأحد 2 فبراير القضايا الثقافية من منظور إسباني، ويشهد اليوم ذاته مشاركة الشاعرة ماريا إليسا رويدا في محاضرة "الشعر بين الشرق والغرب: الجذور والهوية".

ويُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب واحدًا من أكبر الفعاليات الثقافية في الشرق الأوسط، حيث يستقطب نحو مليوني زائر سنويًا، ليشكل جسرًا للحوار الثقافي وتعزيز التفاهم الأدبي بين الشعوب.