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الخميس 30 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات السياحية "بدون ترخيص"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام  
3 شركات ، 2 مكتب "بدون ترخيص" بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على 
(أختام - جوازات سفر - إعلانات رحلات طيران وبرامج سياحية داخلية – إيصالات إستلام نقدية – كروت دعاية). 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عمرة برامج سياحية وزارة الداخلية