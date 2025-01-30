ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير البطاقات الشخصية بالقليوبية

ضبطت مديرية أمن القليوبية تشكيل عصابي يتكون من شخصين تخصصا فى تزوير البطاقات الشخصية والرقم القومي وإثبات بيانات بها على غير الحقيقة فى منطقة الخانكة، وبحوزتهما كمية من الاكليشهات والأختام المنسوبة لجهات حكومية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات تفيد قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وألقي القبض عليهما، وعثر بحوزتهما على عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات و الأجهزة والأدوات المستخدمة في أعمال التزوير وعدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير".