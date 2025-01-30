أميرة سليم تشارك في حفل ختام الأسبوع الثقافي المصري بقطر غدا

تقوم السوبرانو العالية أميرة سليم في الدوحة ببروفات مكثفة، حيث تشارك في ختام الأسبوع الثقافي المصري في قطر، غدا الجمعة الموافق 31 من يناير، بحفل يقام في درب الساعي بالدوحة في تمام السابعة مساء.



يأتي الحفل في إطار تعزيز التواصل الثقافي بين مصر وقطر من خلال تقديم جوانب متنوعة من الثقافة المصرية حيث شهد الأسبوع تقديم حفلات موسيقية متنوعة من الموسيقي العربية والإنشاد الديني والغناء الشغبي وغيرها، ويقام الأسبوع تحت رعاية كل من وزارتي الثقافة المصرية والقطرية.



وقالت أميرة سليم " لقد تم دعوتي من قبل دكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة للمشاركة في تقديم حفل ختام الأسبوع الثقافي المصري بقطر، والذي سأقدم من خلاله مصر بشكل مختلف عن الألوان التي تم تقديمها خلال الأسبوع ليجمع بين الروح المصرية القديمة وكل ألوان الموسيقي والغناء العالمي ومدي قدرتنا على التواصل مع العالم من خلال تقديم العديد من الأعمال الكلاسيكية والغربية باللغات الفرنسية والإيطالية والإنجليزية".



وأضافت "الحفل أشارك فيه مع تريو موسيقي من أصدقائي وزملائي الفنانين صلاع عبدالله واحمد عقمان وجمال علاء الدين ما بين البيانو والكونترباص والآلات الإيقاعية، وسيضم البرنامج بالطبع أنشودة إيزيس والتي تطلب مني في كل مكان، وأيضا أغنية الحب الفرعونية "مروت اك"، والاغاني التي قدمتها من قبل للراحل العظيم سيد درويش، بالإضافة إلي العديد من المفاجأت التي سأقدمها للمرة الاولي بطريقة جديدة وتوزيعات مختلفة على طريقتي".



ويشمل برنامج اليوم الأخير في الأسبوع والذي تقدمه اميرة سليم، ندوة ثقافية بعنوان "50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم"، يُقدمها الكاتب الصحفي محمود التميمي، بالإضافة إلي عرض النسخة المُرممة من فيلم "المومياء" للمخرج الراحل شادي عبد السلام.