صور| محافظ الوادي الجديد يستقبل وفدًا برلمانيًا لتفقد المشروعات التنموية

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى من لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ، برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب اللواء أسامة كامل، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بحضور وكلاء وأعضاء اللجان. جاءت هذه الزيارة للاطلاع والتعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية المنفذة على أرض المحافظة.

بدأ الوفد جولته بتفقد نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، حيث اطلعوا على مضمار السباق ومنصات المشاهدة ومشتملات النادي المنفذ بمعايير دولية؛ لاستضافة الفعاليات والسباقات الدولية، وتعزيز الرواج السياحي للمحافظة.

كما واصل الوفد جولته بتفقد منشآت جامعة الوادي الجديد، ومشروع "واحة الحرير الطبيعي"، مشيدين بتوجه المحافظة نحو إعادة إحياء وتوطين هذه الصناعة الهامة.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ على متابعة المشروعات التنموية في مختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من تنفيذها وفقًا للمعايير المحددة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

من جانبه، أعرب اللواء دكتور محمد الزملوط عن تقديره لزيارة الوفد البرلماني، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تعكس التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية في مصر، وتدعم جهود التنمية في محافظة الوادي الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الوادي الجديد تشهد حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مجالات متعددة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والسياحة، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المنطقة.

تُعد صناعة الحرير الطبيعي من الصناعات التقليدية التي اشتهرت بها مصر منذ عهد محمد علي باشا، حيث خصص لها ميزانية ضخمة، مما جعل مصر تحتل مراكز متقدمة في إنتاج الحرير الطبيعي. إلا أن هذه الصناعة شهدت تراجعًا في فترات لاحقة. وفي السنوات الأخيرة، تسعى الدولة إلى إعادة إحياء هذه الصناعة من خلال مشروعات تنموية في مناطق مثل الوادي الجديد، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

محافظ الوادي الجديد يستقبل لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ (1)

محافظ الوادي الجديد يستقبل لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ (2)

محافظ الوادي الجديد يستقبل لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ (3)

محافظ الوادي الجديد يستقبل لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ (4)

محافظ الوادي الجديد يستقبل لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ (5)

محافظ الوادي الجديد يستقبل لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ (6)