الكرة النسائيةl مدربات الرخصة B7 يحضرن محاضرة "تدريبات تحمل السرعة"

حاضر الدكتور عماد تامر مسؤل بالاتحاد المصري لكرة القدم ، مدربات الرخصة الأفريقية B 7 باليوم الثالث للأسبوع الثاني للدورة المقامة بنادي اتحاد الشرطة الرياضي بعنوان تدريبات تحمل السرعة.

وتنظم منطقة القاهرة لكرة القدم ، فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الأفريقية B 7 للمدربات، وذلك تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبوريدة وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

وكان الكابتن محمد حشيش والدكتور جمال محمد علي شهدا افتتاح الرخصة الأفريقية B7.

تأتي هذه الدورات التدريبية في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم وتطوير الكوادر التدريبية النسائية في مصر.

وحرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة والدكتورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة علي حضور فعاليات الرخصة الأفريقية B7 في أسبوعها الأول.

كان الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، أعلنا عن الأسماء النهائية للمتقدمات اللاتي تم قبولهن للمشاركة في الدورة .

وتضم لجنة الإشراف للدورة من منطقة القاهرة ، الكابتن عاطف عطية رئيس لجنة المدربين بالمنطقة والكابتن عبدالله عبدالغني عضو لجنة المدربين والكابتن كريم علام والكابتن محمد طه مقرر لجنة المدربين .