نائب وزير الصحة يتابع سير العمل بالمنشآت الصحية بالمنوفية والمحافظ يستقبله

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الخميس، بمكتبه بالديوان العام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية، وذلك على هامش زيارته التفقدية لمتابعة عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة والتأكد من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كون المنظومة الصحية أحد مستهدفات التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، الدكتور أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ المنوفية بالحضور علي أرض المنوفية، مؤكدًا مدى التعاون الدائم والتنسيق مع وزارة الصحة للتوسع في دعم خطط التنمية بالقطاع الصحي وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية، مشيدًا بدور إدارة الطب الوقائي والصحة العامة بالوزارة نحو تعزيز الخدمات الوقائية والصحة العامة وتحسين الاداء والمتابعة المستمرة للنهوض بالمؤسسات الصحية على أرض المحافظة.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، وأشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة وبالتعاون الكامل مع وزارة الصحة بصدد إقامة 6 مشروعات صحية عملاقة بنطاق المحافظة، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لتطوير الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية لتلبية احتجاجات المواطنين، مشيراً إلى متابعته الميدانية المستمرة للمرور على المستشفيات والمنشآت الطبية لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات منظومة العمل بما يحقق رضا المواطن ويلبي متطلباته.

ومن جانبه، ثمن نائب وزير الصحة والسكان جهود محافظ المنوفية في دعم القطاع الصحي ، وجهود الفرق الطبية والإدارية في مختلف المنشآت الصحية بالمنوفية، حيث أشاد بفريق عمل مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي و الكبد بشبين الكوم وجهودهم المبذولة في الارتقاء بالمنظومة الطبية وتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية للمرضي.

وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لنائب وزير الصحة والسكان تقديراً لجهوده المبذولة ومتابعته المستمرة وجولاته الميدانية لمتابعة المنشآت الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.