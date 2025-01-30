غدا.. جو وفرقة "شوية فن" في قصر الأمير بشتاك

يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلًا غنائيًا للفنان "جو" وفرقة "شوية فن"، في الثامنة مساء غداً الجمعة.

فرقة "شوية فن"، التي أسسها الفنان "جو" عام 2010، تتميز بتقديم مزيج فني متنوع يجمع بين الأغاني ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والحماسي، إلى جانب لمسات من الفلكلور والتراث المصري. ويشارك في الفرقة مجموعة من العازفين والمطربين الموهوبين الذين يقدمون أداءً استثنائيًا في كل حفلة.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من الأغاني التي اشتهرت بها الفرقة، مثل: "احكيلي حدوتة"، "قهوة وسط البلد"، "شوية فكة"، "المراية"، "راجعة الصبايا"، "صنايعي بهجة"، "دوارين"، "أهل الحبة"، "مونولوج صاحب السعادة"، "آه يا أسمراني اللون"، "لولا الملامة"، "أحسن ناس".