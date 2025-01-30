فصلوه من عمله.. تفاصيل مصرع موظف ألقي بنفسه بنهر النيل في إمبابة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة موظف ألقى بنفسه بنهر النيل بمنطقة امبابة، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وعقب الاطلاع على تقرير مفتش الصحة باسباب وفاته، واستمعت الى إفادات شهود العيان من المحيطين بمسرح الحادث، والذين أقروا بأن الموظف سرعان ما القي بنفسه من أعلى الكوبري، وطلبت تحريات اجهزة لامن حول الواقعة.

بسبب الفصل من العمل

وكشفت التحريات ان الموظف المتوفى والذي يدعى “هاني. ع”، 50 سنة، موظف، وتخلص من حياته بسبب مرورة بحالة نفسية سيئة لفصله من عمله.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بقفز شخص في مياه النيل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتبين أنه موظف أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب فصله عن العمل، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.