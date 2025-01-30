الجونة يدخل في معسكر مغلق لوقف نزيف خسارته في الدوري

دخل فريق الجونة في معسكر مغلق ، وذلك في إطار استعداداته لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في بطولة الدوري المصري.

يأتي ذلك بعد الهزيمة التي تلقاها نادي الجونة من نظيره فريق الزمالك.

ويحاول الفريق الساحلي بقيادة علاء عبدالعال المدير الفني استعادة انتصاراته مرة أخرى .

حيث يقبع فريق الجونة في المركز الأخير بجدول الترتيب، برصيد 6 نقاط، حصدها من 10 مباريات، حيث فاز الفريق في مباراة وحيدة، وتعادل في ثلاثة، وخسر في 6 مرات، منهم المباريات الخمسة الأخيرة.

وحقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فوزا كبيرا على الجونة بنتيجة 4 - 1 فى المباراة التي جمعتهما، الاثنين، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى

سجل ناصر منسى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، بضربة رأس متقنة بعد تمريرة سحرية من أحمد مصطفى زيزو، وتعادل أحمد حسام للجونة فى الدقيقة 37، ثم أضاف سيف الجزيرى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 64، وسجل عبد الله السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 74، وفى الدقيقة 95 سجل الجزيرى الهدف الرابع لفريقه.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 20 متساويًا مع الأهلى، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثانى بفارق الأهداف عن المارد الأحمر، حيث سجل الأول 21 هدفا، وسجل الأخير 16 فقط.