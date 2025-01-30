"ناي باند" تُحيي حفلًا فنيًا في قبة الغوري ضمن أنشطة وزارة الثقافة

يُنظم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا جديدًا لفرقة "ناي باند"، وذلك في السابعة مساء غداً (الجمعة الموافق 31 يناير).

تأتي الأمسية الموسيقية بقيادة الفنان عازف الناي هاشم لطفي، والمطربة شيماء حامد، اللذين سيقدمان باقة مختارة من الأغاني التي تمزج بين الطابع المعاصر والأصالة الموسيقية.

جدير بالذكر أن فرقة "ناي باند"، التي تم تأسيسها قبل عامين، تضم مجموعة متنوعة من شباب الغناء الموهوبين، وتتميز الفرقة بتقديم أنماط متعددة من الغناء العربي، حيث تشمل عروضها أشهر الأغنيات لكبار نجوم الطرب العربي، بدءًا من الطرب الكلاسيكي وصولًا إلى الأنماط الشعبية التي تمس وجدان الجمهور.

ويُعَد الحفل جزءًا من الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة لتعزيز المشهد الفني ودعم المواهب الشابة، بما يُثري الحياة الثقافية في مصر ويُعيد إحياء التراث الموسيقي العربي بروح متجددة.