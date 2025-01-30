المصري البورسعيدي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة زد في الدوري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، تدريباته على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الحادية عشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر السبت المقبل الموافق الأول من فبراير على استاد السويس الجديد.

وكان علي ماهر، المدير الفني للمصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد، عقب الفوز على إنبي بالجولة العاشرة من الدوري والتي أقيمت على استاد السويس الجديد وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس من خلال 18 نقطة جمعها خلال مشواره ببطولة الدوري، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرى.

واستعاد المصري مرة أخرى انتصاراته بهدفين مقابل هدف تم احرازه في شباكه خلال المباراة الأخيرة له أمام إنبي، ليخطف ثلاث نقاط جديدة من منافسه بعد هزيمته الأخيرة امام بتروجيت بهدفين لهدف وتطبيق عقوبات قاسية عليه من إيقاف مستحقات اللاعبين وخصم 200 الف جنية من كل لاعب.

احرز عمرو السعداوي لاعب المصري، هدف التقدم في الدقيقة 22 من عمر المباراة، ليحاول بعدها السيطرة على الكرة لإحراز الهدف الثاني لضمان التقدم إلا وإن فريق إنبي استطاع الاستحواذ على الكرة وإحراز هدف التعادل لاعب إنبي في الدقيقة 28، لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ويستعيد المصري البورسعيدي نشاطه مرة أخرى في الشوط الثاني، ويحرز المصري هدف التقدم في الدقيقة 54 بأقدام اللاعب محمود حمادة.