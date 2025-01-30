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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علوم سياسية: إسبانيا تثمن الدور المصري في دعم قضايا الإقليم| فيديو

الدكتور حسن سلامة،
الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية
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تحدث الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، عن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز قائلًا، إن الدولة المصرية حريصة دائمًا على تحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية، موضحًا أن الدبلوماسية المصرية منذ 2014 وحتى الآن تتسم بدرجة عالية من التوازن وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ إسبانيا من الدول المهمة بالنسبة لمصر بحكم عضويتها في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القضايا المهمة والمشتركة بين مصر وإسبانيا سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو العالمي.  

وتابع، «الاتصال الهاتفي يعكس اهتمام إسبانيا بالدور المصري في القضايا الإقليمية المختلفة، في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاتجاه نحو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، إذ إن رئيس وزراء إسبانيا ثمّن الدور المصري على كافة المستويات، ما يؤكد أن الموقف المصري ينال احترام العالم أجمع، والقيادة السياسية المصرية ذات رؤية وبصيرة مهمة».  

رئيس وزراء أسبانيا بيدرو سانشيز - الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية اتفاف وقف إطلاق النار في غزة