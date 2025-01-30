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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: هروب 100 ألف جندي أوكراني من وحداتهم العسكرية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس، أنه وفقا لبيانات رسمية، فقد هرب نحو 100 ألف عسكري أوكراني بعد تركهم وحداتهم العسكرية. 
وأضافت الدفاع الروسية أن وتيرة التعبئة في أوكرانيا تفشل في تعويض الخسائر وتعداد القوات المسلحة الأوكرانية يتناقص، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية. 
وأشارت إلى أن السبيل الوحيد أمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتأخير انهيار الجبهة في دونباس عدة أشهر هو خفض سن التعبئة من 25 إلى 18 عاما.

وأوضحت أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" بلغت نحو 50 عسكريا.

وأكدت أن وحدات مجموعة "الجنوب" سيطرت على مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 175 عسكريًا. 
 

وزارة الدفاع الروسية التعبئة في أوكرانيا الرئيس الأوكراني زيلينسكي