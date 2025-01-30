أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس، أنه وفقا لبيانات رسمية، فقد هرب نحو 100 ألف عسكري أوكراني بعد تركهم وحداتهم العسكرية.

وأضافت الدفاع الروسية أن وتيرة التعبئة في أوكرانيا تفشل في تعويض الخسائر وتعداد القوات المسلحة الأوكرانية يتناقص، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت إلى أن السبيل الوحيد أمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتأخير انهيار الجبهة في دونباس عدة أشهر هو خفض سن التعبئة من 25 إلى 18 عاما.

وأوضحت أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" بلغت نحو 50 عسكريا.

وأكدت أن وحدات مجموعة "الجنوب" سيطرت على مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 175 عسكريًا.

