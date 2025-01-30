اليوم.. انطلاق 4 مواجهات حاسمة في الدوري المصري للكرة النسائية

تستكمل مباريات الجولة السابعة عشرة من عمر دوري كرة القدم النسائية، اليوم الخميس، وتتضمن 4 مباريات، وذلك بعد انتهاء باقي المباريات المؤجلة الإثنين الماضي بمشاركة قطبي الكرة بدوري الكرة النسائية.

وتم تحديد إقامة كافة المباريات للجولة السابعة عشر في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وجاءت أبرز هذه المواجهات، مواجهة فريق البنك الأهلي لفريق وادي دجلة، مباراة الجونة لفريق اتحاد بسيون، كما يلاقي فريق بيراميدز نظيره فريق مودرن سبورت، وأخيرًا يواجه المقاولون العرب نظيره فريق الطيران.

وكان قد تم تقديم المباريات من يوم 31 يناير إلى يوم 30 يناير 2025، في إطار تعديلات الدوري النسائي لإقامة مباريات المنتخب الوطني للسيدات.

ويحتل البنك الأهلي المركز السادس لجدول ترتيب دوري الكرة النسائية، برصيد 28 نقطة جمعها من خلال 14 مباراة، فاز في 9 مباريات منها وخسر 4 مواجهات وتعادل في مواجهة واحدة.

في المقابل يتواجد فريق وادي دجلة في المركز الثالث من الترتيب برصيد 34 نقطة جمعها من خلال 13 مباراة فاز في 11 منها وتعادل في واحدة وخسر في مواجهة.

ويلتقى فريق بيراميدز صاحب المركز العاشر برصيد 15 نقطة، مع مودرن سبورت صاحب المركز السادس برصيد 28 نقطة.

بينما يحتل الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، في المقابل يحتل فريق اتحاد بسيون في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

وأخيرًا يلتقي فريق الطيران صاحب المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة مع المقاولون العرب الثامن برصيد 22 نقطة.