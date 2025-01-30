اطمأن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل وحدة طب أسرة العلاقى وقرشة بمركز نصر النوبة لخدمة أكثر من 9200 نسمة داخل 9 قرى هي العلاقى وقرشة وقورته ثانى والسيالة وأبو هور وماريا ومراو وجرف حسين والمضيق.

محافظ أسوان يتفقد وحدتي العلاقي وقرشة استعدادًا للتأمين الشامل لخدمة 9200 نسمة

جاء ذلك فى ظل الاستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأثناء تفقد محافظ أسوان لمكونات الوحدة الصحية برفقة الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ونواب رئيس مدية نصر النوبة ، فضلاً عن النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، استفسر الدكتور إسماعيل كمال من المواطنين الذين التقى بهم عن مستوى جودة الخدمة المقدمة لهم.

وأشاد محافظ أسوان بالمستوى الحضارى والراقى الذى أصبحت عليه المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى مراكز ومدن المحافظة بإجمالى 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية.

فيما عرضت مديرة الوحدة الصحية الدكتورة سمر السعيد الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بالوحدة المكونة من 2 مبنى و 3 أدوار ، والتي تضم خدمات طبية بالاستقبال والطوارئ والتطعيمات والأسنان وطب الأسرة ، وتنظيم الأسرة ، وأيضاً خدمات علاجية بالصيدلية ، فضلاً عن خدمات التحاليل بالمعمل ، وخدمات متابعة السيدات الحوامل.

عدد الملفات العائلية بالوحدة 1600 ملف وعدد الملفات الفردية 6200 ملف

كما لفتت إلى أن عدد الملفات العائلية بالوحدة وصل إلى 1600 ملف، وعدد الملفات الفردية 6200 ملف، فيما يتم الفحص الشامل لـ 3498 حالة، وذلك على أيدى فريق عمل يضم 39 من الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين والإداريين.

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