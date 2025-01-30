اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد بنسبة 93.9%

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٩٣.٩%، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد ٥١٥٠ طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم ٤٨٢٢ طالبا وتغيب ١٣ طالبا، فيما حصل على الدرجة النهائية ٣٠ طالبا. كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادي المهني والمكفوفين ١٠٠%.

وقدّم الزملوط التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح ومواصلة التفوق بالفصل الدراسي الثاني لتحقيق نتائج مُشرفة، وتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم.

رابط النتيجة :

نتيجة الصف الثالث الاعدادى

اعتماد نتيجة الإعدادية بالوادي الجديد (1)

اعتماد نتيجة الإعدادية بالوادي الجديد (2)