بتخفيضات كبيرة.. الغرفة التجارية ببورسعيد تستعد لإقامة معرض "أهلًا رمضان"

تكثف الغرفة التجارية ببورسعيد، استعداداتها، لإقامة معرض "أهلا رمضان" للدورة العاشرة على التوالي، تمهيدا لافتتاحه قريبا بجوار قصر الثقافة، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات وفيرة.

محمد سعده

أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، أن المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة بورسعيد.

وأشار إلى أن الغرفة ستتحمل كافة تكاليف إقامة معرض "أهلا رمضان" أسوة بالسنوات الماضية، وذلك مقابل قيام العارضين المشاركين بالمعرض بعمل تخفيضات حقيقية على الأسعار بصورة أقل من مثيلتها في الأسواق خارج المعرض، وبنسب ملموسة للمواطنين.

وأوضح رئيس الغرفة، أن تحمل تكاليف إقامة المعرض من تجهيز المكان والكهرباء والأمن والنظافة وغيرها من الخدمات اللازمة لظهور المعرض بالشكل اللائق بأبناء المدينة الباسلة، يأتي كهدية من الغرفة لأبناء بورسعيد في إطار استمرار مساهمتها المجتمعية في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات وفيرة تلبي كافة احتياجاتهم.

وأعلن تشكيل غرفة عمليات ستتواجد داخل المعرض طوال فترة إقامته لمتابعة الأسعار وجودتها وتوافرها بكميات كافية لضمان تحقيق الأهداف من إقامته، فضلا عن إعلان أرقام غرفة العمليات بشكل واضح في كافة أقسام وأرجاء المعرض لتلقي مقترحات واستفسارات وشكاوى المواطنين، وسرعة التحرك إلى المواطن داخل المعرض وتلبية مطالبه وتوفير كافة احتياجاته.

وشدد على أن معرض هذا العام سيشهد مشاركة عدد أكبر من العارضين، وتواجد أكثر من عارض لنفس السلعة لتحقيق التنافس الإيجابي بين العارضين الذي سيؤدي إلى مزيد من التخفيضات وهو ما يعود بالإيجاب على المواطنين.

ووجه رئيس الغرفة الشكر إلى اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على التعاون المثمر وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة المعرض بالشكل المطلوب وبما يتناسب مع المظهر الحضاري للمحافظة، كما وجه الشكر إلى كافة الأجهزة والجهات المعنية على تعاونها المثمر مع الغرفة في هذا الشأن.