الأمن يضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى واستوديوهات تصوير "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً، وبرامج وتطبيقات حاسب آلى ومونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط (مالك الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وعُثر بداخلها على (2 استوديو تسجيل تليفزيونى بكامل مكوناته - وحدة معالجة مركزية بها 2 ذاكرة "هارد ديسك" يتم استخدامهما كوحدة مونتاج محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية)، وبمواجهته أقر بأنه المالك والمدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.