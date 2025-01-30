إصابة 8 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ميكروباص في الفيوم

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين الروس بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالقرب من كمين الروس بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة وانقلب في نهر الطريق وتسبب في إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.