مقتل عراقي بالرصاص كان أحرق المصحف في السويد

قُتل سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي يبلغ من العمر 38 عامًا في السويد ومشهور بحرق القرآن الكريم، بالرصاص في شقته بمدينة سودرتاليا، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية سويدية يوم الخميس.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية "عُثر على رجل مصابًا برصاصة في منزل في هوفسجو في سودرتاليا في وقت متأخر من يوم الأربعاء... إنه سلوان موميكا البالغ من العمر 38 عامًا، والذي توفي متأثرًا بجراحه الناجمة عن طلقات نارية".

ويجري التحقيق في الحادث، ولم تؤكد الشرطة السويدية وفاته بعد.

وقال المتحدث باسم شرطة ستوكهولم دانييل ويكدال إن أحد المشتبه بهم تم اعتقاله للاستجواب.

أشعل موميكا النار في القرآن الكريم لأول مرة مرتين في عام 2023 كانت المرة الأولى خارج مسجد في ستوكهولم والمرة الثانية كانت خارج السفارة العراقية.

حصل موميكا على إذن لكلا احتجاجيه من السلطات السويدية التي قالت إنها تندرج ضمن حرية التعبير.

أشعل تدنيس القرآن الكريم احتجاجات غاضبة في العراق والدول الإسلامية.

اقتحم محتجون عراقيون سفارة ستوكهولم في بغداد مرتين في يوليو 2023، وطردت الحكومة العراقية السفير السويدي واستدعت القائم بأعمالها.

وفي أغسطس، وجه المدعي العام السويدي إلى موميكا وشخص آخر متورط في حرق القرآن تهمة "التحريض ضد مجموعة عرقية".

