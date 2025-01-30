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الخميس 30 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية| البنك الأهلي يواجه دجلة في الدوري اليوم

لاعبات البنك الأهلي
لاعبات البنك الأهلي
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يواجه فريق الكرة النسائية لنادي البنك الأهلي، اليوم الخميس، فريق وادي دجلة في مباراة قوية، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

وشدد محمد كمال المدير الفني للفريق، على اللاعبات بضرورة حسم المواجهة وإحراز أهداف سريعة في بداية اللقاء لضمان الفوز.

وعكف الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، على دراسة الفريق المنافس ومتابعته خلال المواجهات الماضية.

وكان قد أغلق فريق البنك الأهلي صفحة مواجهة نادي الزمالك والتي انطلقت الإثنين الماضي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري للسيدات، والتي انتهت بهزيمة البنك بهدف واحد دون رد.

ويحتل البنك الأهلي المركز السادس لجدول ترتيب دوري الكرة النسائية، برصيد 28 نقطة جمعها من خلال 14 مباراة، فاز في 9 مباريات منها وخسر 4 مواجهات وتعادل في مواجهة واحدة.

في المقابل يتواجد فريق وادي دجلة في المركز الثالث من الترتيب برصيد 34 نقطة جمعها من خلال 13 مباراة فاز في 11 منها وتعادل في واحدة وخسر في مواجهة.

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