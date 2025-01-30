تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، محطات رفع الصرف الصحى بمدينة كلابشة وقرية مرواو بمركز نصر النوبة، وذلك ضمن مشروع متكامل يخدم أكثر من 20 ألف نسمة بمدينة كلابشة و8 قرى أخرى هى قورته والعلاقى، وماريا ومرواو، وجرف حسين وأبوهور والمضيق وقرشه بتكلفة إجمالية 318 مليون جنيه .

محافظ أسوان يتفقد مشروع الصرف الصحي بكلابشة ومرواو بتكلفة 318 مليون جنيه

وأثناء جولته التفقدية برفقة النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعلى ياسين رئيس مدينة كلابشة، فضلاً عن القيادات التنفيذية والمجتمعية ، استمع الدكتور إسماعيل كمال إلى شرح تفصيلى عن مكونات هذا المشروع الضخم الذى تضمن إحلال وتجديد الخطوط والشبكات بأقطار مختلفة، بجانب 4 محطات رفع من بينها محطة مروى والتي يصل إجمالى أطوال الشبكات بها بحوالي 12 ألف متر طولى ، وبأقطار تتراوح ما بين 200 مللى إلى 300 مللى ، فضلاً عن 2 طلمبة تصرف كل منها 19 لتر / ثانية ، و 4 مضخات منها 2 تم تشغيلهم ، و 2 إحتياطى ، وقدرة المضخة الواحدة تصل إلى 65 لتر / ثانية ، ورفع 63 متر ، وإجمالى سعة المحطة فى الساعة 470 م2/ ساعة ، وإجمالى سعة المحطة في اليوم 11 ألف م3 ، ويتم تجميع الصرف من ثلاث محطات فرعية محطة ( المضيق - مرواو - كلابشة ) ، بالإضافة إلي تجميع الصرف من قرية قورتة والعلاقي ، ثم رفع مياه الصرف الي محطة المعالجة عن طريق خط رفع مزدوج بقطر 300 مللى مصنوع البولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE .

7 مشروعات بنصر النوبة مدعمة من صندوق تحيا مصر بتكلفة 423.6 مليون جنيه

ومن جانبه قدم محافظ أسوان شكره للقيادة السياسية على تنفيذ هذا المشروع الذى يأتى ضمن ٧ مشروعات بنطاق مركز نصر النوبة مدعمة من صندوق تحيا مصر بتكلفة إجمالية 423.6 مليون جنيه .

لافتاً إلى أن هذه المشروعات ضمت البنية التحتية للمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ، وأيضاً توصيل الصرف الصحى لعدد ٨ قرى ، وكذا استكمال مبانى ومرافق قريتى إبريم ووادى العرب بالظهير الصحراوى ، بجانب إنشاء محطة مياه الشرب بعنيبة لخدمة ٤ قرى ، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ، فضلاً عن دعم ٤ قرى بسيارات إطفاء جديدة ، مع تطوير مركز شباب نصر النوبة .

يأتي ذلك فى إطار المشروعات الممولة من " صندوق تحيا مصر " تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجمالى 14 مشروعا فى كافة قطاعات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الصناعية نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنيه.

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