«القاصد» يجتمع بلجنة قبول الهدايا والتبرعات بجامعة المنوفية أون لاين

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، لجنة قبول التبرعات والهدايا online عبر المنصات الاجتماعات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة وحضور الدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة.

بدأ الدكتور أحمد القاصد الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بمناسبة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، داعيا الله أن يبلغ الشعب المصري شهر رمضان وهو في أفضل حال وأن تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقامت اللجنة خلال انعقادها بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الجلسة السابقة، والمعتمد محضرها في مجلس الجامعة السابق.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن اللجنة وافقت على قبول التبرعات ببعض الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة إلى المستشفيات الجامعية والهدايا المقدمة من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير، كما تم قبول الهدايا المقدمة إلى كليتي الآداب، والهندسة والإدارة العامة للمدن الجامعية.

ووجه الدكتور أحمد القاصد الشكر للمتبرعين على حرصهم للمساهمة في تنفيذ رسالة الجامعة في خدمة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.