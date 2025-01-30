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الخميس 30 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات مساء اليوم الخميس بملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت يوم الأحد المقبل بالجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.

وكان الفريق حصل على راحة من التدريبات أمس الأربعاء وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر عقب مباراة بيراميدز في الجولة الماضية.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على مودرن للعودة للانتصارات بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين من أجل مواصلة المشوار والمنافسة مع الزمالك وبيراميدز على صدارة جدول الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام مودرن سبورت

يفتقد الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت عددًا من اللاعبين، بسبب الإصابات وهم: وسام أبو علي ويحيى عطية الله ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وسمير محمد وأشرف داري.

ويحتل المارد الأحمر، الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، خلف بيراميدز الذي يحتل الصدارة برصيد 21 نقطة، في الوقت الذي يحتل الزمالك المركز الثاني بنفس رصيد الأهلي، لكن الأبيض يتفوق بفارق الأهداف.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

ويلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره مودرن سبورت يوم 2 فبراير المقبل في السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

النادي الاهلي مختار التتش مواجهة مودرن سبورت الدوري الممتاز