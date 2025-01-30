دورة تدريبية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالجهاز الإداري لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب العلمية وذلك تماشياً مع خطة الدولة لضبط منظومة العمل ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

وأشار المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن الشركة في حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقاومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة، لافتًا إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بتنظيم دورة تدريبية للعاملين بالشركة تحت عنوان "إعداد الخطط التشغيلية" وذلك علي مدار 5 أيام متتالية بهدف صقل المهارات والخبرات وتحسين منظومة العمل والتي تنعكس على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الدورة التدريبية استهدفت تعريف المتدربين على طرق إعداد الخطط التشغيلية ورفع كفاءة العنصر البشري داخل منظومة العمل المتكاملة حيث يُعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الشركة في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتعزيز المهارات التشغيلية للعاملين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. كما لفت إلى أنه في ختام الدورة التدريبية تم تسليم المتدربين شهادات إتمام التدريب تقديراً لالتزامهم وجهودهم خلال تنفيذ البرنامج التدريبي.