محافظ دمياط يلتقي رئيس فروع بنك مصر

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم الخميس، الدكتور وليد أبو العزم مدير عام فروع بنك مصر، ومحمد حسن نائب المدير العام وعلى عمار نائب مدير عام فرع البنك.

تناول اللقاء بحث أُطر التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الملفات والمحاور التنموية، وعلى هذا الصعيد، ناقش "المحافظ " محاور خطط التعاون لتعزيز المشاركات المجتمعية للبنك لدعم المشروعات الخدمية وتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين ، وبحث مقترحات و آليات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وناقش " محافظ دمياط " مقترح مشاركة البنك بمهرجان دمياط فى دورته الثانية عام ٢٠٢٥ كراعي هام، لتحقيق رؤية المحافظة نحو الترويج لدمياط على كافة القطاعات .

وأعرب الدكتور أيمن الشهابي عن ترحيبه بهذا التعاون لدعم جهود المحافظة والأجهزة التنفيذية لتنفيذ الاستراتيجية التنموية، وخدمة المحافظة وأبنائها ، مؤكدًا أن بنك مصر بنك وطنى لديه دور هام فى تلك الخطة.

من ناحية أخرى ، شهد المحافظ انطلاق الدورة الثانية من معرض أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وبمتابعة من المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، حيث نظمت وحدة أياد مصر بديوان عام المحافظة برئاسة الأستاذة مروة نبيل ، الدورة الثانية من معرض أيادى مصر فى الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ يناير بنادى العاملين بديوان عام المحافظة، بمدينة رأس البر، بمشاركة ٢٦ عارض من المجلس القومي للمرأة والمدينة الصديقة للنساء ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة والجمعيات الأهلية والسيدات ورواد الأعمال تحت سن ١٨ عاما.

تضمن المعرض الذى جاء بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، العديد من المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية وزينة شهر رمضان د وتعمل المحافظة على دعم تلك المعارض وفقًا لرؤية منصة أيادى مصر والتى تُعد منصة للتسويق الإلكتروني أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتحقيق الأهداف المتعلقة بتسويق المنتجات داخل وخارج المحافظة وتشجيع الحرف اليدوية وتعزيز مجالات ريادة الأعمال وتبادل الخبرات بين الصناع والمبدعين.