تصل للحبس والغرامة.. مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد، موضحًا أن قيادة أي سيارة بدون رخصة قيادة، سيقع على الشخص غرامة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف هشام خلال مداخلة مع برنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن العقوبة تقع أيضًا على مالك السيارة في حال سمح لأي شخص دون الـ 18 عامًا بالقيادة.

وأوضح، أن القانون الجديد يعاقب من يقوم بالتدخين داخل المركبات أو المواصلات العامة، بغرامة حد أدنى 100 جنيه، وحد أقصى 200 جنيه.

وأكمل، أن القانون يعاقب قائد المركبة في حالة كان يقود تحت تأثير المخدر، أو السير عكس الاتجاه العام، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وسحب رخصة القيادة 90 يومًا.