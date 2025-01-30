«مرموش» يتصدر قائمة أغلى صفقات المريكاتو الشتوي

تصدر النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الجديد، قائمة أغلى الصفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعد إتمام صفقة رحيله عن فريقه السابق إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وتعاقد مانشستر سيتي مع الدولي المصري عمر مرموش خلال الميركاتو الشتوي، في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي مبلغ 75 مليون يورو، بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع ناديه السابق إينتراخت فرانكفورت على مدار 18 شهراً منذ انضمامه من فولفسبورغ الألماني في صيف عام 2023.

وسيطر مانشستر سيتي على قائمة أغلى صفقات خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بتواجد 3 لاعبين، بانضمام عبد القادر خوسانوف بـ 40 مليون يورو، وفيتور ريس بـ 37 مليون يورو.

واستهل النجم المصري عمر مرموش مشواره مع فريقه الجديد مانشستر سيتي، عندما لعب أساسياً في فوز السماوي على تشيلسي بنتيجة 3-1 بالجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي، وتألق في بدايته بشخصية وثقة كبيرة وسجل هدفا تم إلغاؤه.