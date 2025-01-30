أمير قطر يصل إلى دمشق في أول زيارة بعد إعلان الشرع رئيسًا لسوريا

وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى دمشق في أول زيارة يجريها زعيم دولة إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة الوطن السورية.

وتولى أحمد الشرع رئيس الإدارة السورية الجديدة، الحكم في دمشق لمدة 4 سنوات مقبلة بحسب ما أعلنته الهيئة السورية أمس الأربعاء.

وقرر الشرع حل الجيش السوري والبرلمان وحزب البعث، ومنع إعادة تكوينه مجددا.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، حيث توغلت إلى مناطق جديدة احتلت جبل الشيخ في الجولان وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس انشاء مطار فيها.