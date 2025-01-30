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الخميس 30 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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نشرت الجريدة الرسمية في عددها، اليوم الخميس، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب، والموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقية لإعداد دراسة الجدوى بمشروع الممر الملاحي من بحيرة فيكتوريا للبحر المتوسط.

وتضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي رقم 361 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو.

وتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 371 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقية للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

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