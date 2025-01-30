كشف سبب اصطدام طائرة أمريكية بمقاتلة بلاك هوك في واشنطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، باصطدام طائرتين في الجو بالقرب من مطار ريجان الوطني في العاصمة واشنطن، وتحطمت الطائرتان في نهر بوتوماك، حيث تجري حاليا عملية إنقاذ ضخمة.

وبحسب الاتصال الأخير بين برج المراقبة في المطار وطائرة الركاب التي تقل على متنها 64 راكبا قبل اصطدامها بالمروحية العسكرية الأمريكية، تبين طلب مراقبو الحركة الجوية من طائرة الركاب فيما لو كانت قادرة على الهبوط على المدرج الأقصر رقم 33 في مطار ريجان.

وذكرت قناة "إن بي سي واشنطن" الأمريكية نقلا عن مصدرين مقربين من جهود البحث والإنقاذ، أنه تم انتشال بعض الجثث خلال عمليات البحث والإنقاذ.

قالت شركة الخطوط الجوية الأمريكية إن رحلة رقم 5342 التابعة لخطوط أميركان إيجل، والتي كانت قادمة من ويتشيتا بولاية كانساس، كانت تحمل 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم.

وأوضح الاتحاد الأمريكي للتزلج الفني إن من بين الركاب رياضيين في التزلج الفني ومدربين وأفراد عائلاتهم كانوا في معسكر تطوير في ويتشيتا.

وأكد الجيش الأمريكي أن الطائرة التي تعرضت للحادث كانت مروحية من طراز بلاك هوك وقالت عمدة واشنطن مورييل باوزر إن ثلاثة أشخاص كانوا على متن الطائرة.

ومن جانبهم، أكد الطيارون أنهم قادرون على ذلك وبعدها سمح المراقبون للطائرة بالهبوط على المدرج رقم 33.

وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية أن الطائرة قامت بتعديل مسار اقترابها نحو المدرج الجديد.