وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير العمل محمد جبران، مع نظيره الأردني خالد البكار، للتباحث في العديد من الملفات المشتركة، على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض.

وأكد الوزيران على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وفي كل المجالات، وتناقشا في تفعيل سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل، ومواجهة التحديات التي قد تواجه العمالة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، والحفاظ على حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ذات الوقت، ووضع آليات جديدة لاستقدام العمالة، وكذلك بحث إمكانية الاتفاق على عقد عمل موحد للحفاظ على حقوق الطرفين.

وأوضح الوزير جبران جاهزية وزارة العمل في توفير كل أنواع العمالة والمهن في جميع القطاعات التي يحتاجها سوق العمل الأردني.

واتفق الوزيران على تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة، والتعاون في المحافل العربية والدولية في جميع قضايا العمل ذات الاهتمام المشترك، كما وجه وزير العمل جبران دعوة إلى نظيره الأردني لزيارة القاهرة.

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