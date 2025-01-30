غرفة المطاعم: 25% تخفيضًا على رسوم التسجيل لدى «سلامة الغذاء»

أعلن ياسر التاجورى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، حصول الغرفة على ميزة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال التنسيق المباشر مع الدكتور طارق الهوبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بمنح المنشآت والمطاعم السياحية أعضاء الجمعية العمومية للغرفة تخفيضاً بنسبة 25% من قيمة الرسوم الخاصة بأنشطة الفحص والرقابة وتسجيل المنشآت والمطاعم السياحية فى الهيئة لاعتمادها كمنشآت متوافقة مع ضوابط وقواعد سلامة الغذاء، وأن التخفيض سارٍ حتى 30 يونيو 2025 شريطة سداد هذه القيمة كاملة خلال فترة التسهيلات.

وأعرب التاجورى، عن تقديره للهيئة القومية لسلامة الغذاء والمسئولين عنها واستجابتهم لمطالب الغرفة فى تقديم حزم تحفيزية للمنشآت والمطاعم أعضاء الجمعية العمومية للغرفة للتسجيل بالهيئة، وفقاً لما نص عليه قانون إنشاء الهيئة.

وأشار التاجورى إلى أن اللقاء الذى عقده مع الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمقر الهيئة، فقد تم التأكيد من قبل رئيس الهيئة والأجهزة التابعة، بأن الرقابة على المنشآت والمطاعم السياحية المدرجة بقوائم المنشآت المستوفية لاشتراطات سلامة الغذاء هى من اختصاص الهيئة دون غيرها.

وأوضح أنه قد تم الاتفاق على أن تقوم الهيئة بإصدار "قائمة بالمنشآت المؤهلة" تدرج فيها أسماء المنشآت والمطاعم السياحية التى وفقت أوضاعها واستوفت كافة الشروط والضوابط الصادرة من الهيئة القومية لصحة وسلامة الغذاء بهذا الشأن، كما تشتمل أيضاً على المنشآت التى حققت نسب استيفاء قدرها 70% بعد سداد كافة الرسوم المستحقة عليها لدى الهيئة.

وأعلن يسر التاجورى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة تقدمت بمقترح إلى الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تضمن برنامج لتنفيذ وعقد ورش عمل مشتركة بين الغرفة والهيئة لتوضيح المفاهيم الخاصة بعمل الهيئة لأعضاء الجمعية العمومية، وينتظر اعتماد رئيس الهيئة لدخول برنامج وورش العمل حيز التنفيذ.

وناشد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ضرورة وأهمية استثمار هذه الميزة النسبية فى الوقت المحدد لها وهو قبل نهاية يونيو 2025، معربًا عن استعداد الغرفة لتذليل كافة المعوقات التى تواجه المنشآت السياحية، برفعها للغرفة لدراستها والعمل على وضع الحلول لها من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين غرفة المنشآت والمطاعم السياحية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ويذكر أن الدكتور طارق الهوبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قد أكد فى لقاء سابق مع الأستاذ ياسر التاجورى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية قد أكد خلال الاجتماع، على أن الهيئة ستنظم برنامجًا خاصًّا يتضمن دورات تدريبية وورش عمل لتوعية العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية ونشر ثقافة سلامة الغذاء لتحسين أداء اﻟﻌﺎﻣﻟﯾن، واﺗﺑﺎع اﻟﻘواﻋد وااشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء ﺧﻼل ﻣراﺣل دورة اﻟﻐذاء ﻓﻲ المنشآت والمطاعم السياحية بما يسهم فى الحفاظ على صورة مصر الدولية وإبرازها بما يتناسب مع سمعتها السياحية ومكانتها التنافسية دوليًّا بين مصاف الدول السياحية الكبرى.

وأشار الهوبي، خلال الاجتماع، إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بصدد إعداد دليل للاشتراطات الخاصة بالمنشآت والمطاعم السياحية سيسهم بشكل فعال فى عملية الاستيفاء، وشدد على ضرورة دعم الغرفة فى حث أعضائها على ضرورة الإسراع فى عملية التسجيل والاعتماد للنهوض بالمنظومة الغذائية فى مصر، خاصة فى القطاع السياحي، مما سيكون له أعظم الأثر فى تحقيق تجربة سياحية مصرية متميزة لضيوفها وزوارها.

وأشاد الهوبى بدور الغرفة الإيجابى وأكد ضرورة التواصل من خلال عقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات وآلية حلها.