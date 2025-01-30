بنك ناصر يفتح فروعه السبت المقبل لصرف معاشات شهر فبراير

قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح فروع البنك في جميع أنحاء الجمهورية يوم السبت المقبل، الموافق 1 فبراير، وذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر فبراير للعملاء.

ومن المقرر أن تبدأ ساعات العمل من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بهدف ضمان سهولة حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية.

وأكدت الوزيرة أن القرار يأتي في إطار خطة الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتيسير إجراءات الصرف لهم، مشيرةً إلى أن البنك يخدم أكثر من 2 مليون عميل، ويحرص على التوسع في قنوات تقديم الخدمة لضمان راحة المستحقين.

وأوضحت أن صرف المعاشات سيتم من خلال 98 فرعًا للبنك المنتشرة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى بطاقات الصراف الآلي (ATM)، سواء عبر ماكينات البنك أو من خلال شبكة "123"، التي تتيح عمليات السحب باستخدام بطاقات بنك ناصر عبر ماكينات البنوك الأخرى، فضلاً عن إمكانية الصرف من خلال فروع شركة "فوري".

من جانبه، أوضح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أنه تم توجيه الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي باستمرار بأقصى قدر من النقدية، لضمان سهولة حصول العملاء على مستحقاتهم دون عوائق. كما سيتم توفير خدمة الصرف عبر منافذ "فوري" و"فوري بلس"، في إطار تعزيز الخدمات المالية الرقمية.

وأشار إلى أن البنك يتابع انتظام عمليات الصرف لضمان تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة، مع تذليل أي عقبات قد تواجه الموظفين أو العملاء، ومتابعة أي شكاوى لضمان تجربة سلسة للمستفيدين.