استقرار أسعار الذهب في مصر بعد قرار تثبيت الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس، بعد أن تراجعت بنحو 15 جنيها بعد هبوط المعدن عالميًا بعد قرار الفائدة الأمريكية وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

وأعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برئاسة جيروم باول، مساء أمس الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، عند 4.50%، في أول قرار للمجلس بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أسعار الذهب اليوم في مصر



سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4390 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3840 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3296 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30760 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2758 دولارا، وقفزت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي لـ540.4 مليار جنيه بنهاية 2024، وتراجعت أسعار الذهب والسبائك بمصر مساء الأربعاء،

وأظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع أرصدة الذهب لدى البنك لتصل إلى 540.378 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 533.767 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من ذات العام.

وارتفعت أرصدة البنك المركزي لدى البنوك إلى أكثر من تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 934.3 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024.

وأوضح خبير الذهب سعيد إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تشهد حالة من التراجع الطفيف، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تركز الأسواق على تبعات قرار الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، في وقت سابق من الأسبوع عقب تراجع تجاوز 1%، وسط عمليات بيع حادة في سوق الأسهم الأمريكية، حيث أثارت شركة ديب ديسك DeepSeek الصينية والمختصة في مجال الذكاء الاصطناعي، مخاوف الأسواق، بعدما أنتجت نموذجًا لغويًا كبيرًا ينافس العديد من النماذج الأمريكية الرائدة مقابل جزء بسيط من تكلفة النماذج الأمريكية، حيث أصبح مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بـ DeepSeek الآن التطبيق المجاني الأعلى تصنيفًا على متجر تطبيقات Apple.