عمدة واشنطن: 64 شخصًا كانوا على متن الطائرة المنكوبة و3 جنود في المروحية

أعلنت عمدة واشنطن موريل اليزابيث بوزر، أنَّ 64 شخصًا كانوا على متن الطائرة المنكوبة و3 جنود في المروحية، مشيرة إلى أن التركيز الآن على إنقاذ الأشخاص في حادث تحطم الطائرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضافت: "نقوم بعمليات البحث والإنقاذ في طقس بارد، ولدينا قوارب وغواصون يبحثون عن ناجين في نهر بوتوماك".

وتابعت: "فرق الإنقاذ تواصل العمل على انتشال الركاب والطاقم من نهر بوتوماك، والطائرة والمروحية المحطمتان ما زالتا في المياه حاليا".

وأتمت عمدة واشنطن: "تحدثت مع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي بشأن الحادث".