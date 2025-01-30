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الخميس 30 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مانشستر يونايتد مع ستيوا بوخارست ونيس ضد بودو جليمت بالدوري الأوروبي

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراتي مانشستر يونايتد مع ستيوا بوخارست ولقاء نيس المحترف ضمن صفوفه المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم مع بودو جليمت النرويجي في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

جلاسكو رينجرز X سانت جيلواز – 10 مساءً - beIN Sports HD 5.

روما X آينتراخت فرانكفورت – 10 مساءً - beIN Sports HD 2.

سلافيا براج X مالمو السويدي – 10 مساءً.

توتنهام X إيلفسبورج – 10 مساءً - beIN Sports HD 4.

أياكس أمستردام X جالاتا سراي – 10 مساءً - beIN Sports HD 3.

فرينكفاروزي X ألكمار – 10 مساءً.

سبورتينج براجا X لاتسيو – 10 مساءً - beIN Sports HD 8.

ريال سوسيداد X باوك سالونيكا – 10 مساءً - beIN Sports HD 6.

أولمبياكوس X كارباغ أغدام – 10 مساءً.

ليون X لودوجوريتس البلغاري – 10 مساءً.

دينامو كييف X ريجاس فوتبولا سكولا – 10 مساءً.

ميتلاند X فنربخشة – 10 مساءً.

تفينتي أنشخيده الهولندي X بشكتاش – 10 مساءً.

أتلتيكو بيلباو X فيكتوريا بلزن – 10 مساءً.

أندرلخت X هوفنهايم – 10 مساءً.

ستيوا بوخارست X مانشستر يونايتد – 10 مساءً - beIN Sports HD 1.

نيس الفرنسي X بودو جليمت – 10 مساءً - beIN Sports HD Xtra 3.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

العروبة X الأهلي – 4 مساء – 4 مساءً.

الرياض X الوحدة – 5.15 مساءً.

الرائدX النصر – 7 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري القطري

قطر X الشمال – 3.30 مساءً.

العربي X السد – 5.45 مساءً.

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