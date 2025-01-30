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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام إسرائيلي: تقديرات الجيش بإطلاق سراح الرهائن اليوم على دفعات

القسام
القسام
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود تقديرات لجيش الاحتلال بإطلاق سراح الرهائن اليوم على دفعات، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأشارت القناة إلي وجود تقديرات بإطلاق سراح أربيل يهود وجادي موزيس من أمام منزل السنوار في خان يونس.

كما انتشرت مئات من عناصر القسام والجهاد بجباليا وخان يونس لتسليم الرهائن.

وقالت حركة الجهاد: "أنهينا إجراءات تسليم رهينتين وهما أربيل يهود وجادي موزيس."

وأعلنت هيئة الأسرى الفلسطينية عن إسرائيل ستفرج اليوم عن 110 أسرى فلسطينيين بينهم 9 من غزة.

كما أفادت القناة بأن الصليب الأحمر في طريقه لنقطة تسليم الرهينة أغام برغر شمالي غزة.

غزة أسرى رهائن القسام الجهاد خان يونس جباليا